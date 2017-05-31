Прокуратура выявила нарушения в деятельности камешкирского отделения полиции Общество

Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Прокуратура выявила нарушения законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах в деятельности отделения МВД России по Камешкирскому району Пензенской области.

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«На основании судебных постановлений по уголовным делам было проведено уничтожение наркотических средств, однако в нарушение требований федерального законодательства прокурор, осуществляющий надзор за предварительным расследованием по данным делам, в состав комиссий по уничтожению наркотических средств включен не был», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что также в прокуратуру не поступали копии протоколов об уничтожении наркотических средств.

«Начальнику отделения МВД России по Камешкирскому району внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено. За допущенные нарушения одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — отметила собеседница агентства.