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Прокуратура выявила нарушения в деятельности камешкирского отделения полиции

09:16 | 31.05.2017 | Общество

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Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Прокуратура выявила нарушения законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах в деятельности отделения МВД России по Камешкирскому району Пензенской области.

Прокуратура выявила нарушения в деятельности камешкирского отделения полиции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На основании судебных постановлений по уголовным делам было проведено уничтожение наркотических средств, однако в нарушение требований федерального законодательства прокурор, осуществляющий надзор за предварительным расследованием по данным делам, в состав комиссий по уничтожению наркотических средств включен не был», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что также в прокуратуру не поступали копии протоколов об уничтожении наркотических средств.

«Начальнику отделения МВД России по Камешкирскому району внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено. За допущенные нарушения одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — отметила собеседница агентства.
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