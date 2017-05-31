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В Пензе 11 июня вскроют капсулу с письмом потомкам

11:33 | 31.05.2017 | Общество

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Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Торжественная церемония вскрытия капсулы с письмом потомкам, замурованная в горизонтальной гранитной плите у монумента «Росток» в Пензе, состоится накануне Дня России и Дня города — в воскресенье, 11 июня.

В Пензе 11 июня вскроют капсулу с письмом потомкам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы планируем вскрыть капсулу на «Ростке», — сообщил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящим праздникам, которая состоялась в мэрии в среду, 31 мая.

Начало церемонии намечено на 14.00.

Капсула с письмом потомкам была замурована в горизонтальной гранитной плите в день торжественного открытия монумента «Росток» в Пензе 6 ноября 1967 года. Послание, текст которого держится в секрете, заложили представители трех поколений.

На плите над капсулой указано, что вскрыть и прочитать письмо нужно через 50 лет после закладки — в 2017 году.

В конце марта появилась информация о том, что капсула якобы была преждевременно извлечена. В мэрии эти сведения опровергли и сообщили, что прочесть письмо потомкам планируется в ноябре текущего года.
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