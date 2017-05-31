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День города в Пензе пройдет без участия столичных звезд

12:44 | 31.05.2017 | Общество

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Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Приглашенные артисты не будут участвовать в праздничных концертах, посвященных Дню России и Дню города, которые запланированы в Пензе на понедельник, 12 июня. Об этом сообщила начальник городского управления культуры Вера Фейгина в ходе пресс-конференции в мэрии в среду, 31 мая.

Начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, их приезд не вписывается в задумку праздника.

«Концепция Дня города в этом году — это как раз инициатива граждан и ее реализация», — пояснила Вера Фейгина, подчеркнув, что в этом отличие предстоящего праздника.

В свою очередь мэр Пензы Виктор Кувайцев выразил уверенность в том, что концертные программы, подготовленные местными артистами, не уступят в зрелищности тем, которые были показаны в прошлые годы.

«У нас своих звезд сейчас достаточно для того, чтобы было интересно пришедшим на праздник. Я думаю, что мы сделаем концертную программу насыщенной», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2016 году гостем торжественных мероприятий по случаю Дня города в Пензе в стал певец, актер, композитор и кинорежиссер Ренат Ибрагимов. В 2013 году на юбилейных торжествах по случаю 350-летия города выступили известные певцы Сергей Пенкин и Дмитрий Маликов.
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