В Пензе готовят акции против преждевременного вскрытия капсулы с посланием потомкам Общество

Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Пензенские коммунисты готовят акции протеста против преждевременного вскрытия капсулы с посланием потомкам, замурованной в гранитной плите у монумента «Росток», которая изначально была намечена на 7 ноября, а затем перенесена на 11 июня 2017 года. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой обкома КПРФ в среду, 31 мая.

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В нем отмечается, что «наши предки, которые закладывали это послание, велели вскрыть капсулу 7 ноября 2017 года — в день столетнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции».

«Пензенский обком КПРФ решительно осуждает попытки власти наплевать на память наших предков и считает преждевременное вскрытие капсулы вандализмом! Мы заявляем, что коммунисты не допустят этого и готовы физически встать на защиту капсулы!» — подчеркивается в тексте.

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В нем поясняется, что ранее между руководством обкома партии и правительством Пензенской области была достигнута договоренность о проведении церемонии именно 7 ноября.

«К этому мероприятию в обкоме КПРФ ведется серьезная подготовка. Мы нашли в архивах рукописный текст послания, а также людей, которые помнят закладку капсулы и участвовали в этой церемонии», — добавляется в тексте.

В заявлении отмечается, что в связи с планами прочесть письмо потомкам раньше срока уже подано уведомление о проведении на площади Ленина митинга 10 июня.

Кроме того, лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания области, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев намерен поднять этот вопрос на ближайшем заседании центрального органа партии.