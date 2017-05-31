Капсулу с посланием потомкам не будут вскрывать в июне — мэрия Пензы Общество

Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Церемония вскрытия капсулы с письмом потомкам, замурованной в горизонтальной гранитной плите у монумента «Росток» в Пензе, которая ранее была намечена на 11 июня, состоится предстоящей осенью. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила руководитель пресс-службы мэрии Татьяна Резепова.

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«Программа мероприятий, посвященных Дню России и Дню Пензы, была скорректирована. Вскрытие капсулы из нее исключено», — пояснила собеседница агентства.

Капсула с письмом потомкам была замурована в горизонтальной гранитной плите в день торжественного открытия монумента «Росток» в Пензе 6 ноября 1967 года. Послание, текст которого держится в секрете, заложили представители трех поколений.

На плите над капсулой указано, что вскрыть и прочитать письмо нужно через 50 лет после закладки — в 2017 году.

В конце марта появилась информация о том, что капсула якобы была преждевременно извлечена. В мэрии эти сведения опровергли и сообщили, что прочесть письмо потомкам планируется в ноябре текущего года.

Позднее церемония вскрытия капсулы была включена в программу мероприятий, посвященных Дню России и Дню города, и намечена на 11 июня.