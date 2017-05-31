21:00:28 Среда, 31 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Капсулу с посланием потомкам не будут вскрывать в июне — мэрия Пензы

16:24 | 31.05.2017 | Общество

Печать

Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Церемония вскрытия капсулы с письмом потомкам, замурованной в горизонтальной гранитной плите у монумента «Росток» в Пензе, которая ранее была намечена на 11 июня, состоится предстоящей осенью. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила руководитель пресс-службы мэрии Татьяна Резепова.

Капсулу с посланием потомкам не будут вскрывать в июне — мэрия Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Программа мероприятий, посвященных Дню России и Дню Пензы, была скорректирована. Вскрытие капсулы из нее исключено», — пояснила собеседница агентства.

Капсула с письмом потомкам была замурована в горизонтальной гранитной плите в день торжественного открытия монумента «Росток» в Пензе 6 ноября 1967 года. Послание, текст которого держится в секрете, заложили представители трех поколений.

На плите над капсулой указано, что вскрыть и прочитать письмо нужно через 50 лет после закладки — в 2017 году.

В конце марта появилась информация о том, что капсула якобы была преждевременно извлечена. В мэрии эти сведения опровергли и сообщили, что прочесть письмо потомкам планируется в ноябре текущего года.

Позднее церемония вскрытия капсулы была включена в программу мероприятий, посвященных Дню России и Дню города, и намечена на 11 июня.
Актуальное
Читайте также
В Пензе обсудили вопросы информационной безопасности в интернете Пензенский профсоюз таксистов намерен проверить водителей «Яндекс.Такси»
В Пензе суд рассмотрит дело об изнасиловании и убийстве, совершенных в начале 2000-х В Пензе объявлен набор в летнюю IT-лабораторию
В Пензе готовят акции против преждевременного вскрытия капсулы с посланием потомкам В Пензе ко Дню города установят 10 двухметровых «ласточек»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама