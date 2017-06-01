Жительница Бессоновки добилась компенсации за пожар в доме, возникший по вине электрика Общество

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение, которым удовлетворены требования жительницы Бессоновки к ООО «Комплексная электросетевая компания» о взыскании убытков, полученных в результате пожара.

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«Женщина является собственником одноэтажного дома 2009 года постройки общей площадью 66,7 кв. метра, который расположен в Бессоновке. 2 июля 2014 года в ее доме, где она проживала с мужем и двумя детьми, произошел пожар. Его причина — неосторожное обращение с электроустановками и электрооборудованием мастера ООО «Комплексная электросетевая компания» во время монтажных работ по замене высоковольтной линии от опоры до ее дома», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она пояснила, что мировой судья признал мастера виновным в уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности.

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«Он был приговорен к 1 году исправительных работ по основному месту работы с удержанием 10% из заработной платы в доход государства и освобожден от назначенного наказания со снятием судимости на основании амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне», — уточнила собеседница агентства.

По словам Натальи Быченковой, владелица дома также просила суд взыскать с ответчика деньги, потраченные на съемное жилье, и ущерб, причиненный пожаром.

«Мастер электросетевой компании причинил женщине имущественный ущерб — были повреждены стены, деревянное потолочное покрытие, крыша, окна, двери, внутренняя отделка стен, отопление и электроснабжение. В силу того, что дом выгорел и жить в нем невозможно, она была вынуждена заключить договор аренды квартиры», — пояснила она.

Пресс-секретарь добавила, что представители компании иск не признали, посчитав, что в произошедшем пожаре имеется вина и самого собственника имущества, однако суд пришел к выводу об удовлетворении требований жительницы Бессоновки.

«В результате в пользу истца суд решил взыскать убытки в размере 1 млн. 280 тыс. рублей и судебные расходы», — резюмировала Наталья Быченкова.