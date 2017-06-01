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Отремонтированная дорога на улице Бекешской в Пензе принята в эксплуатацию

12:02 | 01.06.2017 | Общество

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Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Приемочная комиссия оценила работы, выполненные ООО «Автодорога» на улице Бекешской в Пензе в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Отремонтированная дорога на улице Бекешской в Пензе принята в эксплуатацию

Фото: Penza-gorod.ru

На объекте был осуществлен весь необходимый комплекс работ: снят старый слой асфальта и произведена укладка нового — с использованием щебеночно-мастичной смеси на площади 6,5 тыс. кв. метров, а также заменен бордюрный камень.

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Стоимость работ по контракту составила свыше 7 млн. рублей, срок гарантии — 5 лет.

Наряду с ответственными лицами, оценить качество ремонта в минувшую среду, 31 мая, приехал мэр Пензы Виктор Кувайцев.

«Выполняемые данной подрядной организацией дорожные работы отличаются качеством и соблюдением сроков. К тому же, на этом участке улично-дорожной сети в связи с большим трафиком движения использовались материалы, которые позволят повысить износостойкость проезжей части», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по итогам обследования отремонтированной дороги было принято решение о приемке объекта и вводе его в эксплуатацию.
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