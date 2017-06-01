В Пензе 3 июня пройдет акция по сбору вещей для нуждающихся Общество

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Акция по сбору бывших в употреблении вещей для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будет организована в Пензе в предстоящую субботу, 3 июня.

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Она начнется в 10.00 и завершится в 12.00.

Вещи будут приниматься в чистом опрятном виде. Они должны быть пригодными для дальнейшего использования.

В первую очередь необходимы детская одежда, обувь и канцелярские принадлежности.

Передать вещи можно на площадке спортивно-ледового комплекса «Золотая шайба», во дворе дома №1 на улице Кулакова, у магазина «Spar» на проспекте Строителей, 40, около торгового центра «Онежский», а также вблизи дворца водного спорта на улице Калинина, сообщает пресс-служба мэрии.