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В Пензе выбрали три лучших проекта памятника «Материнство»

09:13 | 02.06.2017 | Общество

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Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Три проекта памятника «Материнство» вышли во второй этап городского конкурса по итогам заседания конкурсной комиссии, которое состоялось в пензенском региональном отделении Союза художников России в минувший четверг, 1 июня.

В Пензе выбрали три лучших проекта памятника «Материнство»

Фото: Penza-gorod.ru

По словам одного из сопредседателей комиссии, мэра Пензы Виктора Кувайцева, памятник «Материнство» является значимым проектом для города.

«Он станет символом величия материнства, повышения института семьи. Важно не просто выбрать наиболее понравившуюся скульптуру, а определить, какой из этих объектов сможет и гармонично вписаться, и украсить общественное пространство», — сказал он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, всего на суд комиссии было представлено 20 работ.

«Итоги второго этапа подведут к 13 июля. Тогда станет известно, какая именно и где появится композиция», — добавили в администрации Пензы.
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