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Жителям Пензы напомнили, как вести себя при усилении ветра и грозе

10:33 | 02.06.2017 | Общество

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Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Специалисты главного управления МЧС РФ по Пензенской области напомнили жителям региона о правилах поведения при усилении ветра и грозе.

Жителям Пензы напомнили, как вести себя при усилении ветра и грозе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства, 2 июня на территории Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов возможен кратковременный дождь, местами гроза.

Скорость ветра будет достигать 8–13 метров в секунду, при этом местами ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

При усилении ветра специалисты МЧС рекомендуют ограничить выход из зданий. С балконов необходимо убрать хозяйственное имущество. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер и дождь застал на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах.

Прятаться от сильного ветра около стен домов не стоит, так как возможно падение с крыш шифера и других кровельных материалов. Также не рекомендуется подходить к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Кроме того, смертельно опасно при сильном ветре и грозах стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

В случае происшествий или чрезвычайной ситуации необходимо звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: «01», с мобильного — «101».
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