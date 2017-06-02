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Бурлаков вручил ключи от новых машин начальникам станций по борьбе с болезнями животных

14:01 | 02.06.2017 | Общество

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Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Пензенской области – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков вручил ключи от автомобилей «Lada-213100» начальникам районных станций по борьбе с болезнями животных.

Бурлаков вручил ключи от новых машин начальникам станций по борьбе с болезнями животных

Фото: Mcx-penza.ru

«Сегодня мы торжественно вручаем новые автомобили. Уверен, что это сделает работу ветеринарной службы для сотрудников более комфортной и облегчит условия труда», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза, в рамках программы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014–2020 годы» для обеспечения работы подведомственных учреждений управления ветеринарии было закуплено 10 автомобилей.
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