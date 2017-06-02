Бурлаков вручил ключи от новых машин начальникам станций по борьбе с болезнями животных Общество

Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Пензенской области – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков вручил ключи от автомобилей «Lada-213100» начальникам районных станций по борьбе с болезнями животных.

Фото: Mcx-penza.ru

«Сегодня мы торжественно вручаем новые автомобили. Уверен, что это сделает работу ветеринарной службы для сотрудников более комфортной и облегчит условия труда», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза, в рамках программы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014–2020 годы» для обеспечения работы подведомственных учреждений управления ветеринарии было закуплено 10 автомобилей.