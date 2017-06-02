В Пензе общественный транспорт изменит маршрут из-за ремонта сетей на улице Пушкина Общество

Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Общественный транспорт будет следовать по измененным маршрутам в период с 5 по 13 июня в связи с ремонтом на участке тепломагистрали на улице Пушкина в Пензе.

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Троллейбусы №1 после улицы 8 Марта будут следовать по улицам Суворова, Чехова, Кирова, Максима Горького, Володарского, Октябрьской, Плеханова, Суворова, Карпинского и далее по маршруту.

Маршрутки №1Т с улицы Володарского будут сворачивать на улицу Бакунина, затем двигаться по улицам Плеханова, Пушкина и далее по маршруту.

Маршрутки №33 и №39 с улицы Максима Горького проследуют по улицам Володарского, Бакунина, Плеханова, Пушкина и далее по маршрутам.

Маршрутки №63 с улицы Бакунина будут поворачивать на улицу Плеханова, затем — на улицу Пушкина, а далее по маршруту в обоих направлениях, сообщает пресс-служба мэрии.