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В Пензе прокурор требует сделать вокзалы доступными для инвалидов

16:41 | 02.06.2017 | Общество

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Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев обратился с иском в Мещанский районный суд Москвы с требованием обязать ОАО «РЖД» обеспечить доступность объектов транспортной инфраструктуры для маломобильных групп населения.

В Пензе прокурор требует сделать вокзалы доступными для инвалидов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По результатам проверки были установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере социальной защиты инвалидов при оказании услуг посетителям зданий железнодорожных вокзалов станций Пенза-I, Пенза-III и Пенза-IV», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что руководству предприятий железнодорожного транспорта, на балансе которых находятся данные объекты, были внесены представления.

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«Контрольная проверка в мае 2017 года показала, что нарушения закона, касающиеся вопроса обеспечения доступности зданий вокзалов и их помещений для маломобильных групп населения и требующие значительных финансовых затрат, не устранены», — добавили в пресс-службе.

В транспортный прокуратуре отметили, что в апреле Первомайский районный суд Пензы удовлетворил аналогичные требования, предъявленные к государственному бюджетному учреждению «Аэропорт Пензы».

«Судебный акт вступил в законную силу в конце мая 2017 года. Его реальное исполнение находится на контроле пензенской транспортной прокуратуры», — резюмировали в ведомстве.
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