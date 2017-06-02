В мэрии Пензы призвали с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с ремонтом дорог Общество

Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Представители мэрии Пензы призвали жителей и гостей города с пониманием и терпением отнестись к временным неудобствам, связанным с масштабным ремонтом дорог.

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«В связи с большим объемом работ по реализации федеральной программы «Безопасные качественные дороги», ремонту тротуаров и замене теплосетей, администрация города была вынуждена была поменять ряд маршрутов пассажирского автотранспорта», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии вечером в пятницу, 2 июня.

В нем добавляется, что это вынужденная, но оправданная мера, которая позволит качественно провести запланированные работы.

Ранее в пресс-службе администрации Пензы сообщили, что с 5 по 13 июня в связи с ремонтом тепломагистрали на улице Пушкина будет изменена схема движения троллейбуса №1, а также маршруток №№1Т, 33, 39 и 63.