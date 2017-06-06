Мэр Пензы поздравил жителей города с Пушкинским днем России Общество

Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Пушкинским днем России, который отмечается во вторник, 6 июня.

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«Творчество Александра Сергеевича сопровождает нас на протяжении всей жизни, начиная с самого детства. Произведения этого поэта любят и почитают практически во всех уголках нашей планеты, ведь они объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей», — отметил он.

Мэр Пензы подчеркнул, что Александр Пушкин стал основателем качественно нового, классического искусства, и именно он поднял на определенную высоту ценность простого русского слова.

«А мы в свою очередь испытываем большую гордость за то, что являемся носителями, как сказал Иван Сергеевич Тургенев, великого, могучего, правдивого русского языка. И нашей прямой обязанностью является — любить, беречь и ценить русский язык, не забывать хорошо его учить, ведь знание родного языка, делает нас культурными и образованными людьми», — пояснил Виктор Кувайцев.

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Он добавил, что трудно понять какую-либо науку или получить квалифицированную профессию, если не уметь грамотно разговаривать, и именно изучение родной речи помогает правильно и доступно изъясняться, а также развивает воображение и творческое мышление.

«Уважаемые пензенцы, в наших силах способствовать тому, чтобы наш красивый, выразительный русский язык, являющийся национальным достоянием, носителем духовности и богатейшей культуры, приумножал свою значимость. Уверен, вместе мы сделаем для этого все возможное. С праздником вас!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.