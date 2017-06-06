Проблема нехватки площадей у госархива стоит в Пензе остро — Андрей Юрасов Общество

Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Госархив Пензенской области остро нуждается в расширении площадей для хранения документов. Такое мнение высказал заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов.

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«На сегодняшний день осталось свободными 180 погонных метров архивных полок. Можно принять примерно 2–3 тыс. дел. А на самом деле государственный архив Пензенской области принимает ежегодно до 3 тыс. единиц хранения. Поэтому, конечно, проблема стоит остро», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося перед началом заседания научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального округа в правительстве Пензенской области во вторник, 6 июня.

По его словам, проблема обусловлена хранением документов, которые остаются от ликвидированных организаций.

«Это прежде всего личные дела сотрудников. Это значит документы, которые непосредственно связаны с социальным обеспечением наших граждан: с подтверждением трудового стажа, уровня заработной платы — всех тех сведений, которые необходимы для назначения пенсий и социальных льгот», — пояснил Андрей Юрасов.

Замруководителя Федерального архивного ведомства уточнил, что на данном этапе рассматриваются варианты приспособления под архив существующих зданий или строительства нового.

«Третий вариант — это реконструкция […] одного из двух зданий, которые занимает государственный архив Пензенской области, и замена оборудования, установка специального оборудования «Мобильный архив». Это […] современные стеллажи, которые позволяют сэкономить примерно 35–40% пространства архивохранилища», — сказал он, подчеркнув, что выбор решения остается за руководством региона.

В свою очередь врио вице-губернатора Пензенской области Олег Ягов отметил, что на данный момент не исключается ни один из путей решения проблемы.

«Мы посмотрели около 15 вариантов в городе Пензе, но из-за особых требований по пожарной безопасности пока ни один из вариантов нам не подходит», — пояснил он.

Олег Ягов добавил, что в перспективе стоит задача построить новое здание для архива, подобно тому, которое возведено в Ульяновской области.

Вместе с тем, по словам председателя комитета по делам архивов Пензенской области Зуфяра Бибарсова, на данный момент рассчитана примерная сумма, которая потребуется для оснащения архива системой мобильных стеллажей.

Он уточнил, что в зависимости от поставщика оборудование одного этажа обойдется в 7–9 млн. рублей.

«У нас 9 этажей. Значит, где-то около 60 млн. рублей. Это самый быстрый, самый оптимальный, самый короткий путь разрешения проблемы», — подчеркнул он.

Зуфяр Бибарсов отметил, что переоборудование архива планируется осуществлять на условиях софинансирования.