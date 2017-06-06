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На совещании в Пензе замглавы Росархива обозначил планы работы ведомства

15:20 | 06.06.2017 | Общество

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Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Разработка и принятие 12 нормативно-правовых актов запланирована в Федеральном архивном агентстве в 2017 году. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Андрей Юрасов в ходе заседания научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального округа, состоявшегося в правительстве Пензенской области во вторник, 6 июня.

На совещании в Пензе замглавы Росархива обозначил планы работы ведомства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Среди них — порядок использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах. Этот документ [...] был принят в действующей редакции в 2013 году. Мы на совете по архивному делу в Самаре обсуждали те проблемы, которые возникли при реализации этого документа, [...] и целый ряд решений Верховного суда, которые скорректировали действующий порядок. Есть острая проблема, связанная с организацией самостоятельного копирования техническими средствами пользователей архивных документов», — сказал он.

Андрей Юрасов выразил надежду, что новая редакция документа, в которой учтены замечания и предложения от архивов России, будет принята и вступит в силу осенью.

«Следующие документы, над которыми работает на сегодняшний день Федеральное архивное агентство, это положение о ведении государственного реестра уникальных документов архивного фонда Российской Федерации, это порядок передачи органами ЗАГС в государственные архивы книг государственной регистрации актов гражданского состояния, это работа […] по подготовке новой редакции правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда РФ и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, в музеях и научных организациях», — отметил заместитель руководителя Росархива.

По его словам, планируется разработать примерную инструкцию по делопроизводству в госорганизациях.

«Также планируется разработать и принять в этом году типовое положение о центральной экспертной комиссии государственного органа и примерное положение об экспертной комиссии организации, примерное положение о центральном архиве государственного органа и архиву организации, а также очень важный документ, которого все ждут, типовые функциональные требования к системам электронного документооборота и системам хранения документов в государственных органах», — добавил Андрей Юрасов.
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