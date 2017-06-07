Житель Белинского района предстанет перед судом за ловлю рыбы Общество

Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. 24-летний житель Белинского района Пензенской области обвиняется в вылове рыбы на водохранилище в первый день действия запрета на любую рыбалку.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, житель Белинского района запрещенным способом ловил рыбу на Лермонтовском водохранилище 15 апреля, что является нарушением правил рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

«Однако в действиях этого гражданина имелись признаки не административного правонарушения, а преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним», поскольку указанное водохранилище считается рыбохозяйственным водоемом, где обитают, нерестятся, нагуливаются и зимуют различные виды рыб, а также является местом нереста и путем миграции к ним водных биологических ресурсов», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что, согласно правилам рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, на территории Пензенской области период с 15 апреля по 15 июня является сроком, в течение которого устанавливается запрет на добычу и вылов водных биоресурсов в местах нереста, утвержденных «Перечнем нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна».

Светлана Артамонова добавила, что уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.