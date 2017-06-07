Мэр Пензы потребовал обеспечить безопасность во время торжеств в День города
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Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал обеспечить безопасность в местах проведения массовых мероприятий, посвященных Дню России и Дню города, которые будут отмечаться в понедельник, 12 июня.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«В первую очередь нужно соблюдать меры безопасности, чтобы праздники прошли спокойно, без происшествий», — сказал он в ходе объезда площадок, которые планируется задействовать во время торжеств.
На Юбилейной площади, которая станет центром притяжения горожан, участники выездного совещания обсудили сценарий, определили расположение сцены и тематических площадок.
Мэр предложил обустроить на площади живой газон.
Следующим пунктом визита чиновников стал сквер «45 меридиан», который будет открыт на пересечении улиц Пушкина и Кулакова накануне Дня города.
Среди вопросов, которые вызвали споры участников совещания, стала установка лавочек.
Одни выступили «за», так как скамейки нужны для комфорта горожан, особенно мам с колясками. Другие высказались «против», выразив опасение, что по ночам здесь будут собираться нетрезвые граждане.
«Районная администрация должна провести встречу с жителями ближайших домов, чтобы с учетом мнения горожан мы могли принять правильное решение», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.