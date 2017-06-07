Губернатор поручил рассмотреть возможность приобретения для Пензы электробусов Общество

Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главе регионального Минпрома Михаилу Торгашину рассчитать экономическую обоснованность использования в Пензе электробусов по итогам визита на предприятие АО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» в Минске.

Фото: Pnzreg.ru

Во время поездки на электробусе по столице Белоруссии глава региона лично оценил комфорт транспорта, который представляет собой гибрид автобуса и троллейбуса.

«Надо проанализировать стоимость электробусов, а также насколько данный вид транспорта экономичнее в эксплуатации по сравнению с троллейбусами, которые работают от контактной сети, и посмотреть, возможно ли его приобретение в качестве подвижного состава Пензы», — сказал Иван Белозерцев.

Он добавил, в настоящее время существует запрос на экологически чистый вид транспорта, за которым будущее.

«Мы искренне рады за белорусских коллег, которые идут в ногу со временем и выпускают подобные современные машины», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.