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Губернатор поручил рассмотреть возможность приобретения для Пензы электробусов

12:35 | 07.06.2017 | Общество

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Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главе регионального Минпрома Михаилу Торгашину рассчитать экономическую обоснованность использования в Пензе электробусов по итогам визита на предприятие АО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» в Минске.

Губернатор поручил рассмотреть возможность приобретения для Пензы электробусов

Фото: Pnzreg.ru

Во время поездки на электробусе по столице Белоруссии глава региона лично оценил комфорт транспорта, который представляет собой гибрид автобуса и троллейбуса.

«Надо проанализировать стоимость электробусов, а также насколько данный вид транспорта экономичнее в эксплуатации по сравнению с троллейбусами, которые работают от контактной сети, и посмотреть, возможно ли его приобретение в качестве подвижного состава Пензы», — сказал Иван Белозерцев.

Он добавил, в настоящее время существует запрос на экологически чистый вид транспорта, за которым будущее.

«Мы искренне рады за белорусских коллег, которые идут в ногу со временем и выпускают подобные современные машины», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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