В Пензе открыта горячая линия по вопросам наличия доступа на крыши Общество

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Горячая линия по вопросам наличия свободного доступа на крыши многоквартирных домов начала работу в прокуратуре Октябрьского района Пензы в четверг, 8 июня.

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До 21 июня — в рабочие дни с 9.00 до 18.00, а в пятницу до 16.45 — жители города смогут сообщить о фактах нахождения на крышах несовершеннолетних, а также о наличии свободного доступа на крыши для принятия прокуратурой мер в соответствии с полномочиями.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в настоящее время горячая линия открыта только в Октябрьском районе, так как именно на его территории чаще выявлялись факты нахождения подростков на крышах.

«Звонки также принимаются из других районов Пензы. Они не останутся без внимания», — отметила собеседница агентства.