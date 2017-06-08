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В Пензе открыта горячая линия по вопросам наличия доступа на крыши

09:08 | 08.06.2017 | Общество

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Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Горячая линия по вопросам наличия свободного доступа на крыши многоквартирных домов начала работу в прокуратуре Октябрьского района Пензы в четверг, 8 июня.

В Пензе открыта горячая линия по вопросам наличия доступа на крыши

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

До 21 июня — в рабочие дни с 9.00 до 18.00, а в пятницу до 16.45 — жители города смогут сообщить о фактах нахождения на крышах несовершеннолетних, а также о наличии свободного доступа на крыши для принятия прокуратурой мер в соответствии с полномочиями.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в настоящее время горячая линия открыта только в Октябрьском районе, так как именно на его территории чаще выявлялись факты нахождения подростков на крышах.

«Звонки также принимаются из других районов Пензы. Они не останутся без внимания», — отметила собеседница агентства.
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