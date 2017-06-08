Губернатор Пензенской области поздравил соцработников с профессиональным праздником Общество

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил социальных работников с профессиональным праздником, который отмечается в четверг, 8 июня.

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Он отметил, что День социального работника является свидетельством особого внимания государства к данной сфере.

«Создать необходимые условия для нормальной жизни людям, нуждающимся в опеке, помочь им обрести уверенность в завтрашнем дне — наша общая стратегическая задача. И определенных успехов в ее решении мы добились. С гордостью могу отметить, что в регионе система социальной защиты населения действует эффективно», — пояснил губернатор.

Он выразил уверенность в том, что и в дальнейшем удастся сохранить положительную динамику основных социальных показателей, а значит добрые традиции милосердия будут бережно сохраняться и приумножаться.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной и успешной работы на благо жителей Сурского края!», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.