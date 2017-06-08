В отношении редактора газеты «Знамя труда» возбуждено уголовное дело Общество

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Следственные органы СКР по Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении редактора государственного автономного учреждения «Редакция газеты «Знамя труда».

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Людмила Фомина, руководитель редакции подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«По версии следствия, в период с января 2012 года по ноябрь 2016 года редактор государственного автономного учреждения «Редакция газеты «Знамя труда», зная, что в учреждении имеется просроченная кредиторская задолженность по обязательным платежам, в нарушение установленного порядка издавала незаконные приказы о своем премировании. В результате ее неправомерных действий учредителю – департаменту информационной политики и СМИ Пензенской области был причинен ущерб на общую сумму свыше 120 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что редактор также незаконно составила фиктивные документы об установлении себе денежных надбавок за выполнение обязанностей секретаря, хотя знала, что данная должность не предусмотрена штатным расписанием учреждения.

«В результате мошеннических действий подозреваемой были незаконно выплачены денежные средства на сумму более 140 тыс. рублей», — сказала Людмила Фомина.

По ее словам, уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из полиции.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений», — отметила собеседница агентства.

Как сообщается на сайте газеты «Знамя труда», должность редактора занимает Марина Вострова, которая трудится в издании с 1996 года.

В 2016 году — вскоре после выборов в Госдуму России — она была освобождена от занимаемой должности. Официальной причиной были названы результаты внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Однако впоследствии суд признал увольнение редактора районной газеты незаконным, и она была восстановлена в должности.