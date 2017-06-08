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Эксперт ОНФ оценит качество повседневной жизни в Пензенской области

16:59 | 08.06.2017 | Общество

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Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина оценит состояние благоустройства в Пензенской области в ходе двухдневного визита в регион.

Эксперт ОНФ оценит качество повседневной жизни в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, первое впечатление Пенза оставила самое благоприятное.

«Чистый, зеленый город. […] Есть для раздельного сбора мусора ящики — я их видела, пока мы ехали. Очень зеленая зона внутри города, это важно», — прокомментировала Светлана Калинина корреспонденту ИА «PenzaNews» в четверг, 8 июня.

Она добавила, что также намерена оценить положение дел в районах, от жителей которых поступали обращения в ОНФ.

«Результат работы — это встреча с органами муниципальной власти, правительства региона, чтобы понять, как они планируют исправить ошибки, которые мы сегодня увидим», — пояснила эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни».

Светлана Калинина отметила, что также намерена выяснить у жителей, насколько доступна для них информация о реализуемых государством программах в сфере благоустройства.
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