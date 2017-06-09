На улице Попова обустроят парковку на 60 мест Общество

Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Парковка на 60 мест будет обустроена на улице Попова в Пензе, где в ближайшее время намечено благоустроить лесопарковую зону. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Здесь появится порядка 60 парковочных мест. Помимо посетителей места отдыха, она будет востребована родителями школьников, обучающихся в гимназии №53. К тому же парковочное пространство позволит решить проблему с отсутствием тротуара со стороны лесопарковой зоны», — сказал он в ходе выезда на место в минувший четверг, 8 июня.

Мэр особо подчеркнул, что в ходе работ ценные деревья не пострадают.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в настоящее время на участке между улицами Лермонтова и Попова ведется работа по благоустройству.

Ожидается, что после очистки территории от поросли, кустарников и пней, опиловки аварийных деревьев, пешеходные дорожки вымостят брусчаткой. В планах разместить здесь спортивные, игровые детские площадки, организовать велопрокат и сезонную торговлю.