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В Пензе создадут комиссию по защите интересов обманутых дольщиков

12:56 | 09.06.2017 | Общество

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Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Межведомственную комиссию по защите интересов участников долевого строительства планируется создать в Пензенской области. Об этом сообщил председатель правительства региона Николай Симонов в ходе 45-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в пятницу, 9 июня.

В Пензе создадут комиссию по защите интересов обманутых дольщиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, проект соответствующего постановления направлен в областную прокуратуру.

Николай Симонов добавил, что, в соответствии с постановлением правительства РФ, дорожную карту по решению проблем дольщиков, чьи права нарушены, необходимо утвердить до 1 августа.

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«27 января 2017 года на территории Пензенской области был открыт реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, по двум объектам долевого строительства. Первый объект — это многоквартирный дом №14 на улице Кижеватова в городе Пензе, застройщиком которого является ООО «Севертраст», [пострадали] 12 граждан. Второй — многоквартирный пятиэтажный четырехподъездный дом в селе Бессоновка, улица Коммунистическая, застройщиком которого является ООО «Третий Рим», [пострадали] два гражданина», — сказал председатель правительства Пензенской области.
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