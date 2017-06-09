В Пензе в первом чтении принят закон о поддержке обманутых дольщиков Общество

Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Закон «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов на территории Пензенской области» принят в первом чтении в ходе 45-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 9 июня.

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«Согласно данному проекту, в целях поддержки пострадавших участников долевого строительства застройщику для реализации масштабных инвестиционных проектов, предусматривающих обеспечение жилыми помещениями участников долевого строительства, в соответствии с распоряжением губернатора Пензенской области в аренду без проведения торгов предоставляются земельные участки», — сообщил председатель правительства региона Николай Симонов, выступая по данному вопросу.

Он уточнил, что критерии, которым должен соответствовать масштабный инвестиционный проект (МИП), предлагается закрепить в рамках рассматриваемого законопроекта.

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«Масштабные инвестиционные проекты должны одновременно соответствовать следующим критериям. Наличие соглашения между пострадавшим участником долевого строительства и застройщиком, предусматривающего передачу пострадавшему участнику долевого строительства в собственность жилых помещений. Второе — общая площадь жилого помещения, предоставляемая пострадавшему участнику долевого строительства, не может быть меньше общей площади жилого помещения, причитавшейся такому участнику по договору участия в долевом строительстве проблемного объекта [...]. Предоставление жилого помещения с меньшей общей площадью допускается только с согласия пострадавшего участника долевого строительства. Третье — срок передачи жилых помещений пострадавшим участникам долевого строительства не должен превышать трех лет со дня заключения договора аренды земельного участка», — пояснил Николай Симонов.

Он добавил, что правительство региона будет устанавливать порядок: рассмотрения документов, подтверждающих соответствие МИП установленным критериям; заключения соглашения между застройщиком и облправительством; а также рассмотрения заявления пострадавшего участника долевого строительства о предоставлении меры поддержки.

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«Масштабные инвестиционные проекты будут реализовываться в форме: предоставления в собственность пострадавшим участникам долевого строительства жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в собственности юридического лица, выступающего инвестором МИП; строительства многоквартирного дома, […] часть жилых помещений в котором будет предоставлена бесплатно в собственность пострадавшим участникам долевого строительства; завершение строительства многоквартирного дома, которое осуществлялось с привлечением денежных средств пострадавших участников долевого строительства и не завершено в предусмотренный договором […] срок», — отметил Николай Симонов.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин сообщил, что в ходе обсуждения законопроекта прозвучало большое количество предложений, которые будут рассмотрены в процессе его доработки.

«Есть замечания прокуратуры Пензенской области», — добавил он.

В итоге законопроект был принят единогласно в первом чтении.