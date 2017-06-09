В Пензу прибыли лучшие ремонтники ракетно-артиллерийского вооружения со всей России Общество

Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Лучшие специалисты по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения прибыли в Пензу, где с 11 по 17 июня пройдет всероссийский этап конкурса «Мастер-оружейник – 2017».

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В соревнованиях примут участие по одной команде из каждого военного округа, а также Воздушно-десантных войск и Северного флота.

Они будут состязаться за право представить Вооруженные силы РФ на одноименном международном конкурсе Армейских международных игр, который в этом году пройдет в Китае.

Торжественная церемония открытия конкурса «Мастер-оружейник» с парадом участников соревнований и показательными выступлениями команд пройдет 11 июня на полигоне «Учебный» под Пензой.

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Курсанты роты почетного караула Пензенского артиллерийского инженерного института продемонстрируют зрителям мастерство владения строевыми приемами с карабином СКС, а оркестр вуза исполнит плац-концерт.

Военнослужащие команд-участниц пройдут торжественным маршем перед трибунами, на которых соберутся гости и зрители.

Соревнования будут проводиться в пять этапов, которые предполагают ремонт 122-мм буксируемой гаубицы Д-30А, 23-мм зенитной установки ЗУ-23, 122-мм реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Также состоятся оружейный биатлон и финальная эстафета ремонтных взводов, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.