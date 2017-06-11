Юбилейную площадь Пензы готовят ко Дню города Общество Пенза, 11 июня 2017. PenzaNews. Подготовительные работы, организованные на Юбилейной площади Пензы в преддверии Дня России и Дня города, вступили в активную фазу. Фото: Penza-gorod.ru Специалистам предстоит выполнить монтаж экранов для трансляции торжеств и обустроить сцену. Ход работ днем в воскресенье, 11 июня, оценил мэр Пензы Виктор Кувайцев. Читайте также

Стала известна программа мероприятий на День города в Пензе Директор центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского Елена Савельева проинформировала главу администрации города, что для разграничения тематических площадок использовали стулья, покрашенные в цвета российского триколора. Комментируя увиденное, Виктор Кувайцев призвал уделить пристальное внимание техническому аспекту. «Уже сегодня мы должны понимать, что все тематические локации разместятся и подключатся к сетям электроснабжения, чтобы к утру 12 июня площадь была полностью готова встречать гостей праздника», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации. Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость