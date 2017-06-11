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Юбилейную площадь Пензы готовят ко Дню города

13:58 | 11.06.2017 | Общество

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Пенза, 11 июня 2017. PenzaNews. Подготовительные работы, организованные на Юбилейной площади Пензы в преддверии Дня России и Дня города, вступили в активную фазу.

Юбилейную площадь Пензы готовят ко Дню города

Фото: Penza-gorod.ru

Специалистам предстоит выполнить монтаж экранов для трансляции торжеств и обустроить сцену.

Ход работ днем в воскресенье, 11 июня, оценил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

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Директор центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского Елена Савельева проинформировала главу администрации города, что для разграничения тематических площадок использовали стулья, покрашенные в цвета российского триколора.

Комментируя увиденное, Виктор Кувайцев призвал уделить пристальное внимание техническому аспекту.

«Уже сегодня мы должны понимать, что все тематические локации разместятся и подключатся к сетям электроснабжения, чтобы к утру 12 июня площадь была полностью готова встречать гостей праздника», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.
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