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На полигоне под Пензой стартовал конкурс «Мастер-оружейник»

14:30 | 11.06.2017 | Общество

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Пенза, 11 июня 2017. PenzaNews. Торжественное открытие всероссийского этапа конкурса «Мастер-оружейник – 2017» состоялось на полигоне «Учебный» под Пензой в воскресенье, 11 июня.

На полигоне под Пензой стартовал конкурс «Мастер-оружейник»

Фото: Pnzreg.ru

На мероприятие, которое проводится в регионе второй год подряд, прибыли лучшие специалисты по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения — команды всех военных округов, Воздушно-десантных войск и Северного флота.

«Хочу поблагодарить [министра обороны РФ] Сергея Шойгу за то, что он принял решение провести конкурс для личного состава войск округов именно на базе ПАИИ [Пензенского артиллерийского инженерного института], потому что здесь создана хорошая материально-техническая база», — отметил губернатор Иван Белозерцев в ходе церемонии открытия.

В свою очередь начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенант Николай Паршин обратил внимание на то, что «Мастер-оружейник» набирает популярность.

«Список участников соревнований по сравнению с прошлым годом увеличился с семи до 15 команд», — сообщил он.

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По словам Николая Паршина, состязания являются проверкой военнослужащих, в ходе которой им предстоит проявить все знания и навыки.

По данным пресс-службы Центрального военного округа, соревнования будут проводиться в пять этапов, которые предполагают ремонт 122-мм буксируемой гаубицы Д-30А, 23-мм зенитной установки ЗУ-23, 122-мм реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Также состоятся оружейный биатлон и финальная эстафета ремонтных взводов.

Этап продлится по 17 июня.

Победитель представит Вооруженные силы РФ на одноименном международном конкурсе Армейских международных игр, который в этом году пройдет в Китае.
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