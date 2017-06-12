Иван Белозерцев поздравил жителей Пензы с Днем России и Днем города Общество

Пенза, 12 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил жителей Пензы с Днем России и Днем города, которые отмечаются в понедельник, 12 июня.

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«Сегодня мы чествуем нашу Родину — страну с тысячелетней славной историей и уникальным духовным наследием. Страну, соединившую на огромном пространстве множество самых разных народов и культур. Отчизна встречает свой замечательный праздник единой и сплоченной, политически и экономически стабильной», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что из достижений и добросовестного труда людей, ответственности за настоящее и будущее Отечества складываются сила и достоинство страны.

«Мы сделаем все, чтобы Россия стала могущественной, подлинно демократической державой, удобной для жизни людей: для нас, для наших детей и внуков. Серьезные успехи достигнуты в динамичном развитии инновационной экономики, реализации процессов импортозамещения, создании благоприятного инвестиционного климата», — пояснил губернатор.

Он выразил уверенность, что пензенцы сумеют приумножить свои достижения и выйти на новые рубежи созидательных свершений.

«В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мирного неба над головой!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.