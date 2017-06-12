Около 40% участников онлайн-опроса считают, что полиция работает плохо или очень плохо Общество

Пенза, 12 июня 2017. PenzaNews. Около 40% участников онлайн-голосования считают, что полиция в Пензенской области работает плохо или даже очень плохо. Таковы результаты опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» в период с 29 мая по 11 июня 2017 года, в котором приняли участие 438 пользователей, в том числе 387 из Пензы и области.

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Так, в частности, отвечая на соответствующий вопрос, вариант «Плохо» выбрали почти 22% респондентов, а «Очень плохо» — примерно 18%.

Хорошей работу полиции в Пензенской области назвали чуть более 10% интернет-пользователей, очень хорошей — свыше 6%.

При этом примерно треть пользователей, принявших участие в опросе, выбрали вариант «Средне».

Затруднились с ответом более 9% респондентов.

Согласно результатам другого опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» в период с 15 по 28 мая 2017 года, свыше половины его участников сообщили, что не доверяют сотрудникам полиции.

По информации УМВД России по Пензенской области, за 2016 год из органов внутренних дел региона по отрицательным мотивам были уволены 53 сотрудника, с начала 2017 года — 16.

Больше всего увольнений пришлось на УМВД России по городу Пензе: в прошлом году управление покинули 13 полицейских, в этом — 5.