На Юбилейной площади Пензы состоялся выпуск курсантов Общество

Пенза, 12 июня 2017. PenzaNews. Выпуск курсантов пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева состоялся на Юбилейной площади в рамках торжеств, посвященных Дню России и Дню города, которые проходят в понедельник, 12 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к выпускникам, губернатор Иван Белозерцев отметил, что этот день запомнится им на всю оставшуюся жизнь.

«Вам присвоено воинское звание лейтенанта. К этому вы стремились 5 лет активной напряженной учебы в стенах одного их лучших военных институтов министерства обороны Российской Федерации», — подчеркнул глава региона.

Как сообщает пресс-служба облправительства, дипломы пензенского филиала Военной академии МТО в этом году получили 140 человек, 98 из которых — военнослужащие Вооруженных сил РФ.

Остальные курсанты прошли подготовку по программам высшего и среднего профессионального образования.

Среди выпускников есть и иностранные военнослужащие из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Кроме того, шестеро пензенских курсантов награждены медалью «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования министерства обороны РФ».

27 молодых офицеров получили дипломы с отличием.