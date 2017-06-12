День России отметили в Пензе парадом курсантов, фестивалем НКО и силовым шоу
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Пенза, 12 июня 2017. PenzaNews. Юбилейная площадь впервые стала центром проведения торжеств, посвященных Дню России и Дню города, которые прошли в Пензе днем в понедельник, 12 июня.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Мероприятие открыл торжественный пролог, посвященный городу, после чего к жителям обратились официальные лица.
Одним из наиболее ярких событий стал выпуск курсантов пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева. Дипломы получили 140 человек, 98 из которых — военнослужащие Вооруженных сил РФ. Также среди выпускников есть и иностранные граждане из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Шестеро пензенских курсантов награждены медалью «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования министерства обороны РФ».
В продолжение мероприятия 50 учащихся Пензенской области были посвящены в члены движения «Юнармия».
Торжества на Юбилейной площади продолжились музыкальными номерами, театрализованными представлениями, мастер-классами и развлечениями для детей.
На площади Ленина, где впервые в современной истории не было официального митинга по случаю Дня России, проходил всероссийский кубок по силовому экстриму «Битва титанов».
Спортсмены соревновались в кроссфите, поднимали металлические бревна, гири, штанги и огромные шины. Состязания чередовались с выступлениями творческих коллективов.
Прохожие с интересом наблюдали за происходящим, снимая силачей на камеры мобильных телефонов.
В сквере имени В.Г. Белинского — напротив пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского — в шестой раз состоялся фестиваль некоммерческих организаций и городских сообществ «Добрая Пенза».
Представители НКО получили возможность рассказать о своей работе горожанам и привлечь новых волонтеров. Те, кто нуждается в поддержке, могли обратиться в соответствующую благотворительную организацию.
Здесь предлагалось угоститься блинами, попробовать пострелять из лука и внести пожертвования на благие цели.
Большой популярностью пользовался «Саммит плова», организованный региональной общественной организацией «Узбекская община». Планируется, что вырученные в ходе мероприятия деньги будут направлены на помощь детям из мокшанского интерната.
На улице Московской свою работу продолжил «Литературный привал», где жители и гости Пензы, как и в предыдущие дни, могли сфотографироваться с огромной книгой или посетить летний читальный зал под открытым небом.
Праздничное настроение в сквере Дениса Давыдова создавала музыка в исполнении оркестра.
Также музыкальные композиции в различных стилях звучали на улице Московской и Фонтанной площади, где была развернута ярмарка народных умельцев в рамках III международного фестиваля творчества и рукоделия «Канитель».
Проведению праздничных мероприятий способствовала теплая солнечная погода, благодаря которой наблюдался большой спрос на мороженое — как на Юбилейной площади, так и в центре Пензы за ним выстраивались большие очереди.