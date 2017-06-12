Открыта обновленная доска почета Ленинского района Пензы Общество

Пенза, 12 июня 2017. PenzaNews. Обновленная доска почета Ленинского района Пензы открыта в рамках торжеств, посвященных Дню России и Дню города.

Фото: Penza-gorod.ru

«Права быть на районной доске почета удостаиваются немногие. Мы очень рады, что среди вас присутствуют представители разных сфер деятельности. Благодаря вашему таланту, уму и труду ваших рук наш Ленинский район растет и активно развивается, становится красивее», — отметил мэр Виктор Кувайцев, обращаясь к присутствующим.

Он добавил, что коллективы, занесенные на доску почета, отличаются трудолюбием и стремлением добиться самого высокого результата.

«Здесь понимают, что иначе успешно работать не только на российском, но и мировом рынке невозможно. Вы ставите перед собой амбициозные задачи и достигаете их», — подчеркнул глава администрации города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, среди тех, чей вклад в развитие города, получил высокую оценку — производственные предприятия, учреждения образования, организации ЖКХ, а также представители образования, здравоохранения, спорта и других сфер.