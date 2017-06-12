Юным пензенцам вручили паспорта в День России
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Пенза, 12 июня 2017. PenzaNews. Церемония вручения паспорта гражданина РФ детям, достигшим 14-летнего возраста, а также бывшим гражданам стран СНГ, которые теперь живут в Пензе, состоялась в мэрии в День России и День города, 12 июня.
Фото: Pnzreg.ru
«Получение паспорта гражданина Российской Федерации — это важнейшее событие для каждого из вас. Сегодня вы стали полноправными гражданами России. С этого момента появляется другая ответственность за ваши поступки, за то, как вы будете жить, учиться, трудиться», — отметил губернатор Иван Белозерцев, обращаясь к собравшимся.
Глава региона призвал граждан РФ занимать активную жизненную позицию и делать все, чтобы близкие гордились ими.
В свою очередь мэр Виктор Кувайцев, вручая детям их первый документ, обратил внимание на то, что школьники перешагнули важный рубеж в жизни.
«Не берусь представлять, как сложится судьба каждого из вас, но уверен, с новым документом вы, поступательно двигаясь по жизни, многое сделаете для развития нашего города. Тем самым порадуете своих родителей, учителей, и всех нас. С праздником!» — сказал он.
В завершение участники церемонии сфотографировались на память.