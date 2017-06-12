Юным пензенцам вручили паспорта в День России Общество

Пенза, 12 июня 2017. PenzaNews. Церемония вручения паспорта гражданина РФ детям, достигшим 14-летнего возраста, а также бывшим гражданам стран СНГ, которые теперь живут в Пензе, состоялась в мэрии в День России и День города, 12 июня.

Фото: Pnzreg.ru

«Получение паспорта гражданина Российской Федерации — это важнейшее событие для каждого из вас. Сегодня вы стали полноправными гражданами России. С этого момента появляется другая ответственность за ваши поступки, за то, как вы будете жить, учиться, трудиться», — отметил губернатор Иван Белозерцев, обращаясь к собравшимся.

Глава региона призвал граждан РФ занимать активную жизненную позицию и делать все, чтобы близкие гордились ими.

В свою очередь мэр Виктор Кувайцев, вручая детям их первый документ, обратил внимание на то, что школьники перешагнули важный рубеж в жизни.

«Не берусь представлять, как сложится судьба каждого из вас, но уверен, с новым документом вы, поступательно двигаясь по жизни, многое сделаете для развития нашего города. Тем самым порадуете своих родителей, учителей, и всех нас. С праздником!» — сказал он.

В завершение участники церемонии сфотографировались на память.