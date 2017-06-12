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В Пензе представители 45 стран приняли участие в параде молодежи

18:09 | 12.06.2017 | Общество

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Пенза, 12 июня 2017. PenzaNews. Несколько сотен человек, представляющих 45 стран, приняли участие в параде молодежи и студентов, состоявшемся на Юбилейной площади Пензы в рамках мероприятий, посвященных Дню России и Дню города, 12 июня.

В Пензе представители 45 стран приняли участие в параде молодежи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Открыли колонну будущие участники XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи осенью.

Следом за ними прошли студенты пензенских университетов и колледжей. Они несли флаги с названиями своих образовательных организаций и разноцветные воздушные шары.

Многие из них были одеты в форму, в которой им предстоит работать в будущем.

Колонну студентов аплодисментами встречали несколько десятков пензенцев, которые собрались на Юбилейной площади. Также студентов приветствовали первые лица Пензы и области — губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин, мэр Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев.

Участники шествия выстроились в линейку перед сценой, после чего начался парад иностранных студентов.

Перед представителями каждой страны девушки в одинаковых костюмах несли табличку с названием государства, а молодые люди — флаг.

Так, в параде приняли участие студенты из Ганы, Йемена, Индии, Египта, Иордании, Ирака, Сирии, Абхазии, Белоруссии, Вьетнама, Китая, Камеруна, Кении и других стран. Их появление на площади вызвало бурную реакцию зрителей.

Иностранные студенты встали в ряд напротив российских. После этого они показали несколько национальных танцев, которые стали своеобразным подарком жителям ко Дню России и Дню города.
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