В Пензе стартовал кавер-фестиваль Общество

Пенза, 12 июня 2017. PenzaNews. Кавер-фестиваль, посвященный Дню России и Дню города, стартовал на Юбилейной площади Пензы в понедельник, 12 июня.

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Открыл мероприятие оркестр Семена Гольцмана.

После выхода артистов на сцену гости праздничных мероприятий постепенно начали перемещаться от площадок с развлечениями к сцене. Многие подпевали музыкантам, а некоторые не прекращали танцевать.

На время кавер-фестиваль был прерван парадом молодежи и студентов — зрителей вывели за ограждение. Гости праздника не разошлись, а с интересом наблюдали за происходящим.

Как только кавер-фестиваль начался вновь, возле сцены собралось еще больше людей. В основном послушать музыку собрались люди старшего поколения, а также влюбленные пары и семьи с детьми.

Фестиваль прерывался видеороликами с поздравлениями с Днем России и Днем города, оставленными жителями Пензы. Любой желающий мог подойти в специально оборудованную палатку и обратиться к землякам.

Кроме того, в рамках фестиваля проходит розыгрыш призов. Для этого зрителям необходимо правильно отвечать на вопросы ведущего.

К настоящему моменту уже выступили группы «Янтарь», «Орион», а также воспитанники студии эстрадного танца «Планета».

Ожидается, что в течение вечера на сцену поднимутся коллективы «Мариванна», «Нота Бена», «Случайные люди», «Удачный день», «Безопасное лето», «Leabe heaven», «Vip & Co», а также Тимофей Николаев, Жанна Смольянова, Вадим Чистиков, Сергей Струков и Анатолий Николаев.