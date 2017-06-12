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Анне Кузнецовой вручен знак «За заслуги в развитии Пензы»

21:16 | 12.06.2017 | Общество

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Пенза, 12 июня 2017. PenzaNews. Глава города Валерий Савельев и мэр Виктор Кувайцев вручили уполномоченному при президенте России по правам ребенка Анне Кузнецовой памятный знак «За заслуги в развитии Пензы» в понедельник, 12 июня.

Анне Кузнецовой вручен знак «За заслуги в развитии Пензы»

Фото: Penza-gorod.ru

«Учитывая, что Вы редко бываете в Пензе, и дела государственные обязывают Вас быть в разных местах на территории Российской Федерации, мы хотели бы подарить официальную атрибутику и геральдику города Пензы», — сказал Виктор Кувайцев, обращаясь к детскому омбудсмену.

В ответном слове Анна Кузнецова поблагодарила Валерия Савельева и Виктора Кувайцева за все, что они делают для города.

Биография

Кузнецова Анна Юрьевна

«Только совместными усилиями власти, общества, неравнодушных граждан можно добиться больших результатов», — цитирует Анну Кузнецову пресс-служба мэрии Пензы.

Решение о поощрении уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы» было принято в ходе 28-й очередной сессии гордумы 25 ноября 2016 года.

Тем самым Анна Кузнецова отмечена за многолетнюю плодотворную общественную деятельность, а также большой вклад в развитие института защиты семьи, материнства и детства на территории Пензы.
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