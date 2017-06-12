Фейерверк стал финальным аккордом торжеств в честь Дня России и Дня города Пензы Общество

Пенза, 12 июня 2017. PenzaNews. Праздничный фейерверк завершил череду мероприятий, посвященных Дню России и Дню города, которые прошли в Пензе в понедельник, 12 июня.

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Многие горожане наблюдали за разноцветными огнями с Юбилейной площади, которая стала основным местом проведения торжеств.

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После того, как прогремел последний залп, пензенцы выдвинулись к остановкам общественного транспорта, а многие предпочли добираться до дома пешком.

Комментируя завершившийся праздник, мэр Пензы Виктор Кувайцев отметил, что предусмотренные программой мероприятия прошли на высоком организационном уровне.

«Судя по улыбкам людей, их радостным лицам и хорошему настроению, можно с уверенностью считать, что прошел он [праздник] достойно. Спасибо всем, кто принимал участие в организации мероприятий», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.