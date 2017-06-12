00:23:25 Вторник, 13 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Фейерверк стал финальным аккордом торжеств в честь Дня России и Дня города Пензы

23:42 | 12.06.2017 | Общество

Печать

Пенза, 12 июня 2017. PenzaNews. Праздничный фейерверк завершил череду мероприятий, посвященных Дню России и Дню города, которые прошли в Пензе в понедельник, 12 июня.

Фейерверк стал финальным аккордом торжеств в честь Дня России и Дня города Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Многие горожане наблюдали за разноцветными огнями с Юбилейной площади, которая стала основным местом проведения торжеств.

Читайте также

День России отметили в Пензе парадом курсантов, фестивалем НКО и силовым шоу

После того, как прогремел последний залп, пензенцы выдвинулись к остановкам общественного транспорта, а многие предпочли добираться до дома пешком.

Комментируя завершившийся праздник, мэр Пензы Виктор Кувайцев отметил, что предусмотренные программой мероприятия прошли на высоком организационном уровне.

«Судя по улыбкам людей, их радостным лицам и хорошему настроению, можно с уверенностью считать, что прошел он [праздник] достойно. Спасибо всем, кто принимал участие в организации мероприятий», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.
Актуальное
Читайте также
Юным пензенцам вручили паспорта в День России Открыта обновленная доска почета Ленинского района Пензы
В Пензе 50 школьников посвятили в юнармейцы Губернатор вручил региональные награды отличившимся пензенцам
Евгений Кузнецов и Илья Захаров возглавят сборную России на чемпионате Европы в Киеве В Пригородном пять человек пострадали при столкновении двух «ВАЗов»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама