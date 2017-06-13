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Пензенский детский омбудсмен обсудила с Анной Кузнецовой взаимодействие с НКО

11:40 | 13.06.2017 | Общество

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Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. Пензенский детский омбудсмен Елена Столярова обсудила с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой взаимодействие с некоммерческими организациями в вопросах помощи нуждающимся семьям.

Пензенский детский омбудсмен обсудила с Анной Кузнецовой взаимодействие с НКО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Встреча состоялась в рамках визита Анны Кузнецовой в Пензу в минувший понедельник, 12 июня.

«[Обсудили] наши общие проблемы — проблемы защиты прав детей: основные вопросы, взаимодействие с некоммерческими организациями с точки зрения оказания помощи нуждающимся детям и нуждающимся семьям с детьми», — сообщила ИА «PenzaNews» Елена Столярова.

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По ее словам, также внимание было уделено взаимодействию между уполномоченными по правам ребенка разного уровня и обмену имеющимися ресурсами.

«Какие-то вопросы мы [в Пензе] решаем. По каким-то вопросам, где необходимо вмешательство федерального уполномоченного, будем к ней обращаться. Такие вопросы есть», — добавила собеседница агентства.

Елена Столярова отметила, что Анна Кузнецова уже уехала в Саратов, где запланировано совещание, посвященное обеспечению безопасности летнего отдыха детей.
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