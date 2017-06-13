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Владимир Подобед избран на пост председателя пензенской Общественной палаты

16:57 | 13.06.2017 | Общество

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Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. Глава торгово-промышленной палаты Пензенской области Владимир Подобед избран председателем региональной Общественной палаты пятого созыва в ходе первого заседания, на которое новые члены совещательного органа собрались в облправительстве во вторник, 13 июня.

Владимир Подобед избран на пост председателя пензенской Общественной палаты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В соответствии с регламентом, заседание открыл старейший по возрасту член палаты — активист в сфере ЖКХ Владимир Лощинин.

Он сообщил, что из 33 членов палаты отсутствует только исполнительный директор автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» Мария Львова-Белова, которая находится в Москве в командировке.

После этого было предложено выдвинуть кандидатуры на пост руководителя Общественной палаты, должность которого была переименована — с секретаря на председателя. В итоге была предложена только одна.

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Комментируя личностные качества Владимира Подобеда, гендиректор ТРК «Наш Дом» Татьяна Прошина отметила, что он с лучшей стороны проявил себя в палате четвертого созыва, а также хорошо знаком по работе в ТПП.

«Он всегда опирается на мнение общественных объединений, добивается полной открытости, публичности в работе членов палаты, принимает решения коллегиально и постоянно ведет поиск новых форм взаимодействий власти и общества», — сказала она.

В ходе голосования кандидатура Владимира Подобеда была поддержана единогласно.
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