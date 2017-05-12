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В Пензе завершено формирование нового состава региональной Общественной палаты

17:26 | 12.05.2017 | Общество

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Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. Формирование V состава Общественной палаты Пензенской области завершено в ходе заседания ранее утвержденных членов совещательного органа, состоявшегося в пятницу, 12 мая.

В Пензе завершено формирование нового состава региональной Общественной палаты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

11 новых членов Общественной палаты из числа представителей местных общественных объединений определены представителями, которые ранее были утверждены губернатором и Законодательным собранием региона.

Так, в состав Общественной палаты включены директор общественной организации «Пензенский союз потребителей» Ольга Антонова, председатель правления детской автономной некоммерческой организации «Детская лига плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков и заместитель председателя совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Алексей Богородицкий.

Также в деятельности нового состава палаты будет принимать участие директор благотворительного фонда поддержки и развития хоккея города Кузнецка Олег Казаров, руководитель регионального штаба реготделения молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» Артем Колобов и директор центра технологического обучения Пензы Светлана Кудинова.

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Кроме того, в число членов Общественной палаты вошли директор АНО «Центр образования «Интеллект-Пенза» Екатерина Кузнецова, директор школы №9 Пензы Алексей Миронов и ученый секретарь областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Дмитрий Мурашов.

В V состав палаты также включены председатель правления пензенской региональной общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Владимир Холзинев и заместитель директора по воспитательной работе школы №218 города Заречного Евгений Шелковой.

В июне планируется провести первое заседание региональной палаты, в ходе которого будут избраны ее председатель и руководящие органы, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
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