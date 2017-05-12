В Пензе завершено формирование нового состава региональной Общественной палаты Общество Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. Формирование V состава Общественной палаты Пензенской области завершено в ходе заседания ранее утвержденных членов совещательного органа, состоявшегося в пятницу, 12 мая. Фотография © PenzaNews Купить фотографию 11 новых членов Общественной палаты из числа представителей местных общественных объединений определены представителями, которые ранее были утверждены губернатором и Законодательным собранием региона. Так, в состав Общественной палаты включены директор общественной организации «Пензенский союз потребителей» Ольга Антонова, председатель правления детской автономной некоммерческой организации «Детская лига плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков и заместитель председателя совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Алексей Богородицкий. Также в деятельности нового состава палаты будет принимать участие директор благотворительного фонда поддержки и развития хоккея города Кузнецка Олег Казаров, руководитель регионального штаба реготделения молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» Артем Колобов и директор центра технологического обучения Пензы Светлана Кудинова. Читайте также

В Пензе подвели итоги работы Общественной палаты IV состава Кроме того, в число членов Общественной палаты вошли директор АНО «Центр образования «Интеллект-Пенза» Екатерина Кузнецова, директор школы №9 Пензы Алексей Миронов и ученый секретарь областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Дмитрий Мурашов. В V состав палаты также включены председатель правления пензенской региональной общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Владимир Холзинев и заместитель директора по воспитательной работе школы №218 города Заречного Евгений Шелковой. В июне планируется провести первое заседание региональной палаты, в ходе которого будут избраны ее председатель и руководящие органы, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области. Нашли ошибку в тексте?

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