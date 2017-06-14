16:54:47 Среда, 14 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Открытие первой смены окружного лагеря «Гвардеец». Пенза, 13 июня 2017 г.

Пензенская делегация отправилась на «iВолгу»

12:02 | 14.06.2017 | Общество

Печать

Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Первая в сезоне 2017 года делегация Пензенской области отправилась на молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга», который пройдет в Самарской области с 14 по 24 июня.

Пензенская делегация отправилась на «iВолгу»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального министерства образования, в ее состав вошли 80 человек.

Фоторепортаж

Встреча Светланы Хоркиной с участниками форума «iВолга»

Форум будет проводиться по девяти основным направлениям: «Инновации и техническое творчество», «Ты – предприниматель», «Культурный БУМ!», «МедиаВолна», «Малая родина – большие возможности», «Поколение добра», «Спортивная молодежь — здоровая нация», «Политика» и «Патриот».

Авторы проектов, подготовленных в рамках каждого из направлений, смогут принять участие в конкурсе на получение грантовой поддержки.

Также будет организована насыщенная образовательная программа, состоится выставка научно-технического творчества молодежи, пройдут встречи с известными личностями.
Актуальное
Читайте также
Мэр Пензы потребовал ускорить регистрацию муниципальных квартир В Пензе объявлен прием документов на премию за достижения в области культуры и СМИ
Вера Фейгина назвала восстановление Спасского собора историческим долгом пензенцев Губернатор призвал навести порядок вдоль пензенских дорог
Дома напротив Олимпийской аллеи в Пензе строить никто не будет — губернатор Стали известны обстоятельства гибели мужчины у подъезда дома на улице Герцена в Пензе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама