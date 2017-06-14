Пензенская делегация отправилась на «iВолгу» Общество

Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Первая в сезоне 2017 года делегация Пензенской области отправилась на молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга», который пройдет в Самарской области с 14 по 24 июня.

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Как сообщает пресс-служба регионального министерства образования, в ее состав вошли 80 человек.

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Встреча Светланы Хоркиной с участниками форума «iВолга»

Форум будет проводиться по девяти основным направлениям: «Инновации и техническое творчество», «Ты – предприниматель», «Культурный БУМ!», «МедиаВолна», «Малая родина – большие возможности», «Поколение добра», «Спортивная молодежь — здоровая нация», «Политика» и «Патриот».

Авторы проектов, подготовленных в рамках каждого из направлений, смогут принять участие в конкурсе на получение грантовой поддержки.

Также будет организована насыщенная образовательная программа, состоится выставка научно-технического творчества молодежи, пройдут встречи с известными личностями.