Пензенского врача тревожит отсутствие правовых норм защиты неродившихся детей от ВИЧ Медицина

Пенза, 28 мая 2017. PenzaNews. Заместитель главврача пензенского областного клинического центра специализированных видов медпомощи, эксперт в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом Сергей Олейник обратил внимание общественности на несовершенство российского законодательства в части защиты неродившихся детей от ВИЧ-инфекции.

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Поводом для размышлений на эту тему послужил факт рождения в 2017 году ребенка с ВИЧ-инфекцией после отказа матери от наблюдения во времени беременности, которым в настоящее время занялась прокуратура.

«В данном случае нам предъявили претензию: почему мы не обратились в суд в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ [Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях] по поводу того, что инфицированная ВИЧ-родительница не предпринимала никаких мер для того, чтобы защитить своего ребенка. В норме должна была быть назначена химиопрофилактика во время беременности, в родах и после родов. Плюс ребенка нельзя кормить грудью. Мамочка, хотя она была предупреждена о последствиях, ничего подобного не сделала», — написал Сергей Олейник в своем «Живом Журнале».

Он добавил, что по данному факту прокуратура намерена обратиться в суд, и женщине предстоит ответить за случившееся перед законом.

«Но наших специалистов беспокоит другое! […] Оказывается, привлечь нерадивую или шибко «грамотную» мамочку можно только после родов — в рамках законодательства, регламентирующего защиту прав ребенка (по 120-ФЗ). То есть, если мама не выполняет требования специалистов на всех выше перечисленных этапах профилактики, она перед законом отвечать не будет. Потому что ребенок еще не родился. А когда он родится — может быть уже поздно», — отметил врач.

По его словам, «то, что провал профилактики на каждом из этапов от беременности до родов увеличивает риски инфицирования ВИЧ, не волнует никого», так как ребенок еще не родился.

«Вообще-то, за много лет борьбы с ВИЧ-инфекцией неплохо было бы скорректировать российское законодательство. В интересах защиты детей», — подчеркнул Сергей Олейник.

В подтверждение актуальности затронутой проблемы он сообщил, что в Пензенской области ВИЧ выявляется почти у каждой десятой женщины, не вставшей на учет в женской консультации по беременности.

Вместе с тем, по мнению эксперта в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом, эта проблема поддается решению.