В Пензе объявлен прием документов на премию за достижения в области культуры и СМИ Общество

Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Министерство культуры и туризма Пензенской области объявило о начале приема документов на соискание премии губернатора за выдающиеся достижения в сферах культуры, искусства и средств массовой информации.

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Он будет осуществляться по 3 августа включительно.

В соответствии с постановлением губернатора от 13 июня 2017 года, в состав конкурсной комиссии были внесены изменения.

В частности, в ее состав включены главный редактор ГАУ «Информационный центр «Пензенская правда», председатель областной организации Союза журналистов России Павел Шишкин и начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации департамента информационной политики и СМИ региона Сергей Логинов.

Согласно положению о премии, она присуждается за наиболее яркие, высокохудожественные произведения средств массовой информации, изобразительного и исполнительского искусств, творческие проекты в области библиотечного и музейного дела, за активную просветительскую деятельность, направленную на сохранение и популяризацию историко-культурного наследия Пензенской области.

Присуждение будет производиться по итогам истекшего календарного года.

В области культуры и искусства премия будет присуждаться в номинациях «Вклад в развитие литературы», «Творчество молодого автора», «Станковое искусство», «Произведения монументального искусства», «Музыкальное искусство», «Исполнительское мастерство в концертных программах самодеятельных творческих коллективов (отдельных исполнителей)», «Театральное искусство», «Театральные постановки самодеятельных театров и студий», «Реализация программ и проектов по продвижению социально значимой информации и чтения», «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия Пензенской области».

В области СМИ лауреаты будут названы в номинациях «О главном», «Открытие года», «Редакция года» и «Золотое перо».

Денежная часть премии в каждой номинации составит 50 тыс. рублей.

Выдвижение кандидатов на ее соискание производится органами госвласти, местного самоуправления, руководящими органами творческих союзов, а также учреждениями и организациями.

Комиссия должна принять решение о присуждении премий не позднее 15 сентября.