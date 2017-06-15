Мария Львова-Белова рассказала, о чем намерена спросить Владимира Путина Общество

Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Председатель пензенской общественной организации «Благовест», директор центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи» и инициатор проекта «Дом Вероники» Мария Львова-Белова, которая находится в студии, смонтированной в московском «Гостином дворе», где ровно в полдень начнется прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, планирует задать главе государства два вопроса.

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«Первое — касательно профессиональной деятельности. Только в нашем регионе есть центр для молодых людей с инвалидностью «Квартал Луи», [возводится] «Дом Вероники». Мне бы хотелось поднять проблему выпускников детских домов для детей-инвалидов: перспектива у них крайне ограничена — они попадают в дома престарелых и психоневрологические интернаты, и надо эту систему постараться изменить. […] Хотелось бы, чтобы такие центры появились везде и дали возможность большему количеству ребят жить полноценной жизнью. Мы бы очень хотели выступить ресурсной площадкой в этом вопросе, так как у нас есть какой-то определенный опыт», — сообщила Мария Львова-Белова ИА «PenzaNews» по телефону в четверг, 15 июня.

Фоторепортаж

Обустройство центра «Дом Вероники»

Она добавила, что также планирует обратиться к президенту РФ с вопросом о льготах для многодетных семей при покупке семиместного автомобиля.

«Я бы хотела попросить какой-то льготный кредит для многодетных семей на покупку семиместных машин, например, «Lada Largus», потому что даже в случае с моей семьей — у нас нормальный достаток, но нет возможности приобрести такой автомобиль. Если бы был какой-то льготный кредит или дотация государственная на покупку семиместных машин, произведенных в России, это было бы очень здорово», — пояснила собеседница агентства, отметив, что в настоящее время они с мужем ждут еще одного ребенка, который станет в семье девятым.

Биография

Львова-Белова Мария Алексеевна

«Я очень надеюсь, что Пензенская область будет представлена [на прямой линии], хотя это очень сложно, потому что огромное количество людей [находятся в студии], которые меняют мир к лучшему. Общественности очень много, причем таких крупных фондов, как «Лиза Алерт». […] Я уже не говорю про актеров театра и кино», — добавила Мария Львова-Белова.

По ее словам, в зале, где собрались участники, царит некоторое волнение.

«У меня, безусловно, есть волнение — получится или не получится задать вопрос», — отметила собеседница агентства.

Также она уточнила, что, помимо нее, на прямой линии с Владимиром Путиным других представителей Пензенской области нет.