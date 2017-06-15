В Пензе отметили 125-летие со дня образования Российского пожарного общества Общество

Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 125-летию со дня образования Российского пожарного общества, прошло в центре культуры и досуга города Пензы в четверг, 15 июня.

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Перед его началом на территории учреждения культуры была развернута выставка техники, которая имеется в распоряжении сотрудников МЧС. На ней были представлены четыре специальных автомобиля и квадроцикл.

В фойе гости, среди которых были школьники, могли ознакомиться с экспозицией.

Каждый из учащихся под контролем спасателей смог примерить шлем для глубоководного погружения весом более 15 кг, потрогать специальное снаряжение для работы на пожарах, при химическом и радиационном заражении, а также под водой — костюмы, обувь, шлемы и противогазы.

Кроме того, детям показали дозиметры и приспособления для защиты от радиации. В экспозицию также вошли плакаты и поделки, посвященные пожарному делу, например, вязаный автомобиль и расписной огнетушитель.

В начале торжественной части пожарным и школьникам продемонстрировали фильм об истории развития общества.

Обращаясь к собравшихся, председатель пензенского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО), члена Общественной палаты региона Алексей Булыгин поблагодарил всех, кто участвует в движении, и пожелал, чтобы беда обходила дома жителей стороной.

«За 125 лет наша организация проделала длинный путь по развитию и становлению деятельности. Наша работа связана прежде всего с безопасностью пензенской земли», — сказал он.

Затем заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Вячеслав Космачев отметил большую работу, которая проделана членами движения, в том числе по предупреждению пожаров.

«В вас мы видим тех людей, которые небезразличны к тем бедам, происходящим в обществе. Вы то связующее звено между специальными подразделениями и широкой общественностью нашей области, которое приходит на помощь в самых трудных ситуациях», — сказал он.

В свою очередь начальник управления внутренней политики Пензенской области Павел Маслов отметил, что мероприятия, которые добровольцы проводят с молодежью, помогают формированию культуры обращения с огнем.

Также к участникам мероприятия обратился начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями мэрии Олег Викулов. Он особо поблагодарил ветеранов, в частности, почетного гражданина Пензы Владимира Керханаджева.

«Хотелось бы пожелать всем, в том числе и нашим ветеранам, долгих лет жизни и благополучия, семейного счастья, здоровья», — сказал он.

В ходе церемонии отличившиеся члены ВДПО были награждены грамотами и благодарностями за многолетний труд и достигнутые успехи.