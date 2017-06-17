Пензенцев приглашают на акцию «Подвиг ваш бессмертен» Общество

Пенза, 17 июня 2017. PenzaNews. Неравнодушные жители Пензы соберутся у памятника «Проводы» на перекрестке улиц Куйбышева и Тамбовской вечером в среду, 21 июня, чтобы почтить память соотечественников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу.

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В 20.00 здесь начнется гражданско-патриотическая акция «Подвиг ваш бессмертен», организованная в рамках ежегодного мероприятия «Свеча памяти».

«Будут исполнены песни и стихи военных лет, авторские произведения, посвященные Великой Отечественной войне. По завершении мероприятия участники акции зажгут свечи памяти, из которых будет выложена пятиконечная звезда», — сообщили ИА «PenzaNews» в региональном отделении Русского географического общества.

Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие.