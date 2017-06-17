16:52:35 Суббота, 17 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Пензенцев приглашают на акцию «Подвиг ваш бессмертен»

15:31 | 17.06.2017 | Общество

Печать

Пенза, 17 июня 2017. PenzaNews. Неравнодушные жители Пензы соберутся у памятника «Проводы» на перекрестке улиц Куйбышева и Тамбовской вечером в среду, 21 июня, чтобы почтить память соотечественников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу.

Пензенцев приглашают на акцию «Подвиг ваш бессмертен»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В 20.00 здесь начнется гражданско-патриотическая акция «Подвиг ваш бессмертен», организованная в рамках ежегодного мероприятия «Свеча памяти».

«Будут исполнены песни и стихи военных лет, авторские произведения, посвященные Великой Отечественной войне. По завершении мероприятия участники акции зажгут свечи памяти, из которых будет выложена пятиконечная звезда», — сообщили ИА «PenzaNews» в региональном отделении Русского географического общества.

Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие.
Актуальное
Читайте также
«Росгосстрах» разоблачил в Пензе две группы мошенников в сфере ОСАГО Гендиректор предприятия «Сердобск-Хлеб» оштрафован за коррупционное правонарушение
Магазины вдоль ремонтируемых в Пензе дорог могут подключиться к работам — вице-мэр В Пензе вор разобрал стену дома, чтобы проникнуть внутрь
В Пензенской области в ДТП с участием фуры пострадали три человека Бойцы Росгвардии задержали нетрезвых пензенцев, отказавшихся оплатить счет в баре
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама