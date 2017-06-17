Гендиректор предприятия «Сердобск-Хлеб» оштрафован за коррупционное правонарушение Общество

Пенза, 17 июня 2017. PenzaNews. Генеральный директор ЗАО «Сердобск-Хлеб» Вячеслав Кузьмин оштрафован на 20 тыс. рублей, а возглавляемое им предприятие — на 70 тыс. рублей после трудоустройства бывшего сотрудника одного из отделов управления Росреестра по Пензенской области, о чем в установленный законом 10-дневный срок не был проинформирован предыдущий работодатель государственного гражданского служащего.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, тем самым было допущено коррупционное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ.

«Внесенное прокурором района руководителю предприятия представление об устранении нарушений законодательства находится на рассмотрении», — отметила собеседница агентства.